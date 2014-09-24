Набиуллина: рост господдержки приводит к более жесткой ДКП

В ЦБ России оценили факторы, воздействующие на денежно-кредитную политику.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост государственной поддержки приводит к более жесткой денежно-кредитной политике. Такое мнение специалист высказала в рамках проводимого форума "Россия зовет!" Она оценила рост программ по субсидированию.

Если мы хотим смягчения денежных условий практически для всех, то тогда меньше пространства для вот такой структурной политики бюджета. Но это некоторый выбор. Денежно-кредитная и бюджетная политика, безусловно, связаны, и здесь нужно на эти вещи аккуратно смотреть. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт напомнила, что если отечественная бизнес-индустрия не инвестирует заработанную прибыль, то проблема заключается не только в процентной ставке по кредитам.

Набиуллина заявила, что инфляция сильно беспокоит ЦБ.

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