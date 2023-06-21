Набиуллина заявила, что российская экономика прошла 2022 год хорошо

Глава ЦБ рассказала об агрессивных условиях извне.

Российский финансовой сектор прошел хорошо кризисный 2022 год, однако это не говорит государственному регулятору, правительству и законодателям о его полной неуязвимости. Соответствующую позицию Центробанка озвучила его глава Эльвира Набиуллина, которая выступила на пленарном заседании Совета Федерации в ходе правительственного часа. Чиновница напомнила парламенту, что ЦБ большое внимание уделяет рискам финансовой стабильности в стране. Особенно это важно в тот момент, когда условия и ситуация в мире быстро меняется, а внешние факторы остаются крайне агрессивными.

Наоборот, это показывает, что внимательный мониторинг рисков финансовой стабильности, своевременное их купирование, борьба с потенциальными внутренними дисбалансами абсолютно необходимы для устойчивости в долгосрочной перспективе. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина указала на потенциал роста роли институтов развития в трансформации экономики.

Фото и видео: Совет Федерации