Набиуллина указала на потенциал роста роли институтов развития в трансформации экономики

Глава ЦБ рассказала о стратегическом развитии экономических направлений в России.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина указала законодателям на пленарном заседании в верней палате парламента страны на потенциал для наращивания роли институтов развития в вопросе финансирования стратегических важных для государства экономических направлений. Она призвала политиков на возлагать на плечи кредитных организаций и банков финансирование всех стратегических отраслей.

....Просто невозможно, они не должны брать на себя такие риски, которые будут угрожать их финансовой устойчивости. Они не могут финансировать убыточные проекты, должно быть софинансирование институтов развития. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Глава ЦБ отметила "накачку" ипотеки льготными и псевдольготными программами.

Фото и видео: Совет Федерации