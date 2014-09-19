По ее словам, ответственная финансовая политика стала еще более необходимой.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ответственная финансовая политика не потеряла актуальность. Об этом она рассказала на Московском финансовом форуме.

По ее словам, ответственная финансовая политика стала еще более необходимой. Глава ЦБ считает, что сейчас необходимо выстраивать финансовую политику таким образом, чтобы осуществлять переток финансовых средств в сектора и отрасли структурной перестройки.

Ранее Набиуллина заявила, что при ключевой ставке в 7,5-8,5% курс рубля был бы гораздо более слабым.

Видео: Правительство России