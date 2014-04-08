ЦБ готов использовать все механизмы для защиты интересов в вопросе с Euroclear

Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с депозитарием в Бельгии, в котором заморожены российские активы.

Центральный Банк России готов использовать все механизмы и возможности для отстаивания российских законных интересов в вопросе с бельгийском депозитарием Euroclear. Соответствующей информацией с журналистами в ходе брифинга, организованного на площадке Финансового конгресса Банка России от 2 июля, поделилась руководитель государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница добавила, что фиксируется никакого "истощения" обменного фонда заблокированных отечественных денежных активов за границей. Сейчас эксперты смотрят на то, чтобы бумаги, цепочки, владения которых были у инвесторов из недружественных стран, не обособлялись, а также не выходили без разрешения на мировой рынок. Эльвира Набиуллина е видит в проблеме системность с точки зрения влияния на рынок акций.

Хочу сказать, что мы тактику своих действий здесь не раскрываем. Единственное, что могу подтвердить, что мы готовы использовать все возможности, все механизмы, все права, чтобы отстоять свои законные интересы. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России