Набиуллина пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом

Глава ЦБ РФ прокомментировала ситуацию с ростом цен в России на бензин.

Июньские показатели 2026 года по инфляционным ожиданиям на текущий момент не показали реакции на изменение топливных цен в России. Соответствующей информацией с журналистами в ходе брифинга, организованного на площадке Финансового конгресса Банка России от 2 июля, поделилась глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Чиновница из государственного финансового регулятора добавила, что для ЦБ важно учитывать то, что происходит на энергетическом внутреннем рынке и денежно-кредитной политике.

От этого существуют проинфляционные риски. <...> Мы исходим из того, что они будут носить временный характер. Важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции. Прежде всего через инфляционные ожидания. Вот опросы июньские инфляционных ожиданий не показывали пока влияние этого фактора на них. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Банк России