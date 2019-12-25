Набиуллина заявила, что Россия практически приблизилась к пределу роста ипотеки

Она отметила необходимость того, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК заявила, что Россия практически достигла предела роста ипотеки. Такие выводы глава регулятора сделала на основе статистических данных по доле семей с ипотечными кредитами в разных странах в зависимости от среднего уровня зарплат, то есть дохода семьи.

По словам Набиуллиной, ипотека должна расти в меру роста доходов населения. Она отметила также, что после обновления программы льготной ипотеки в некоторых регионах цены на жилье должны стабилизироваться. Однако снижения стоимости не стоит ожидать.

Элвира Набиуллина также подчеркнула, что в сентябре годовая инфляция может достигнуть пиковых 7%.

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