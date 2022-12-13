Набиуллина: замещение внешнего долга РФ внутренним будет продолжаться еще несколько лет

Глава ЦБ оценила работу по замещению госдолга.

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о том, что замещение внешнего государственного долга РФ внутренним будет продолжаться еще несколько лет. Об этом чиновница напомнила журналистам в ходе выступления на регулярной пресс-конференции, созванной по результатам проведенного совета директоров государственного регулятора. Она напомнила, что замещение активно велось в 2022 году.

...Еще в следующем году, потому что долг внешний корпоративный был не везде краткосрочный, он был достаточно долгосрочным. Если нет досрочного востребования этого долга, процесс может растянуться во времени. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина заявила, что некоторым банкам нужна докапитализация.

Фото и видео: Центробанк России