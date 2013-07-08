Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня

В некоторых отраслях было замечено превышение этого уровня.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня.

Она отметила, что в некоторых отраслях было замечено даже превышение этого уровня.

Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти, - сказала Набиуллина.

Напомним, что Банк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовых. В ЦБ ранее заявили, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее прогнозируемых темпов. А инфляция складывается выше прогноза регулятора.

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