Набиуллина: внедрение цифровых валют облегчит в будущем трансграничные платежи

Глава ЦБ рассказала о растущем интересе стран к электронным деньгам.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что глобальное внедрение цифровых валют облегчит в будущем трансграничные платежи. Такую позицию чиновница высказала на международном экспертном форуме "Сделано в России". По словам спикера, она не знает мировых держав, которые не заявили бы о собственном интересе к развитию электронных операций и денежных средств.

И, конечно, такое бурное развитие цифровых валют в ближайшее время, в будущем, позволит выстраивать взаимодействие платформ цифровой валюты разных стран. И это, конечно, также облегчит трансграничные платежи. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

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Фото и видео: YouTube / Россия 24