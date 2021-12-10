  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:31
163
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Набиуллина: внедрение цифровых валют облегчит в будущем трансграничные платежи

0 0

Глава ЦБ рассказала о растущем интересе стран к электронным деньгам.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что глобальное внедрение цифровых валют облегчит в будущем трансграничные платежи. Такую позицию чиновница высказала на международном экспертном форуме "Сделано в России". По словам спикера, она не знает мировых держав, которые не заявили бы о собственном интересе к развитию электронных операций и денежных средств.

И, конечно, такое бурное развитие цифровых валют в ближайшее время, в будущем, позволит выстраивать взаимодействие платформ цифровой валюты разных стран. И это, конечно, также облегчит трансграничные платежи.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Мишустин призвал развеивать ложные стереотипы об отечественной продукции.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

Теги: плажетная система, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии