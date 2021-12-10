Мишустин призвал развеивать ложные стереотипы об отечественной продукции

Глава кабмина РФ считает, что уровень качества производимых продуктов в стране - высокий.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал развеивать ложные стереотипы и развеивать мифы об отечественной продукции. Такое поручение чиновник дал коллегам во время выступления на международном экспертном форуме "Сделано в России". Специалист считает, что сейчас российские производители изготавливают товары высокого качества, а поэтому следует продвигать разработки на глобальные рынки.

В нашей стране производится продукция высокого качества. И нужно активно продвигать ее, демонстрируя преимущества, надежность, развеивать мифы и ложные стереотипы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт полагает, что такой инструмент как расширение внешней торговли является мощным драйвером экономического развития государства. Он позволит правительству обеспечить дополнительную загрузку отечественного производства, а также сформировать новые рабочие места.

Мишустин положительно оценил состояние глобальной экономики при пандемии.

Фото и видео: YouTube / Россия 24