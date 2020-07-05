Набиуллина выступила против лимита на вывод физлицами рублей за границу

Глава ЦБ РФ оценила предложение главы ВТБ Андрея Костина.

Центробанк выступил против лимита на вывод физическим лицами рублей за границу. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга поделилась глава государственного финансового регулятора. Чиновница выступила по результатам очередного заседания совета директоров ЦБ РФ. Эксперт прокомментировала инициативу со стороны ВТБ. Такое предложение Эльвира Набиуллина назвала неэффективной мерой, которая не сработает с точки зрения влияния на валютные курсы.

На мой взгляд, эта мера не сработает, она не будет эффективной. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что в конце марта 2023 года Банк России продлил еще на полгода, до 30 сентября, ограничения на перевод денежных средств за рубеж. Россияне и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в иностранных банках не более одного миллиона долларов или сумму, эквивалентеную в другой иностранной валюте.

Набиуллина заявила, что у ЦБ нет "психологической" отметки курса рубля.

Фото и видео: YouTube / Банк России