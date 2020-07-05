Набиуллина заявила, что у ЦБ нет "психологической" отметки курса рубля

Банк России не имеет "психологической" границы курса рубля, поэтому показатель остается плавающим. Однако государственный регулятор рассматривает ослабление национальной валюты как проинфляционный фактор. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга поделилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Чиновница выступила по результатам очередного заседания совета директоров.

У нас нет такой психологической границы, курс у нас плавающий, но, безусловно, мы учитываем, что динамика курса, его ослабление является проинфляционным фактором. И мы реагировали повышением ключевой ставки на усиление инфляционных факторов, среди которых значимую роль играл курс, но не только курс, в том числе и ускорение кредитования....

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ