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Набиуллина заявила, что у ЦБ нет "психологической" отметки курса рубля

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Глава Центробанка оценила ситуацию с курсом рубля.

Банк России не имеет "психологической" границы курса рубля, поэтому показатель остается плавающим. Однако государственный регулятор рассматривает ослабление национальной валюты как проинфляционный фактор. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга поделилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Чиновница выступила по результатам очередного заседания совета директоров.

У нас нет такой психологической границы, курс у нас плавающий, но, безусловно, мы учитываем, что динамика курса, его ослабление является проинфляционным фактором. И мы реагировали повышением ключевой ставки на усиление инфляционных факторов, среди которых значимую роль играл курс, но не только курс, в том числе и ускорение кредитования....

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Глава ЦБ назвала не слишком значимым фактором ослабления рубля отток капитала.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: рубль, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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