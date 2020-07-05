Глава ЦБ назвала не слишком значимым фактором ослабления рубля отток капитала

Эльвира Набиуллина оценила состояние национальной валюты.

Отток капитала действительно представляет из себя один из факторов ослабления курса рубля, но не становится самым значимым показателем. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга поделилась глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница выступила по результатам проведенного заседания совета директоров Центробанка.

Насколько отток капитала был фактором ослабления курса? Действительно, это один из факторов, но, на наш взгляд, не самый значимый, тем более, что отток капитала в этом году был сильно меньше, чем в прошлом году. Элвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ считает, что возврат к обязательной продаже валютной выручки не повлияет на курс..

Фото и видео: YouTube / Банк России