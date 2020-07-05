ЦБ считает, что возврат к обязательной продаже валютной выручки не повлияет на курс

Эльвира Набиуллина оценила финансовую ситуацию страны.

Часто обсуждаемое предложение в обществе вернуться к обязательной продаже валютной выручки экспортерами не даст значимого экономического эффекта на валютный курс. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга поделилась глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница выступила по результатам очередного заседания совета директоров Центробанка РФ. Она напомнила, что сейчас значительная часть выручки уже рублевая, а доля продажи валютной выручки практически постоянна.

Продав свою валютную выручку, экспортеры имеют возможность ее купить обратно в тех объемах, которые сочтут нужными. В итоге возрастет только оборот на валютном рынке, но баланс спроса этой валюты не изменится, и это создаст неудобства для компаний. Эльвира Набиуллина, глава ЦР РФ

Глава ЦБ подчеркнула, что в текущих условиях стандартные меры влияния на валютный курс могут оказаться неэффективными.

В ЦБ рассказали о рисках продолжительных валютных ограничений.

Фото и видео: YouTube / Банк России