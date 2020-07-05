В ЦБ рассказали о рисках продолжительных валютных ограничений

Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с "лазейками" для бизнеса.

Продолжительные административные валютные ограничения приводят к формированию путей их обхода. В свою очередь такая ситуация грозит "снежным комом" в этой сфере. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга со СМИ поделилась глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница выступила по результатам очередного заседания совета директоров Центробанка РФ.

Чем дольше они действуют, тем менее они эффективны. Мы живем в ситуации, когда компании вынуждены выстраивать сложные цепочки внешнеэкономической деятельности и платежей. Мы будем закрывать что-то, бизнес найдет новую брешь - и так до бесконечности. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт пояснила, что такие цепочки позволяют обходить ограничения, но при этом могут создавать трудности, препятствия для проведения внешнеэкономической деятельности, покупки товаров, услуг, компонентов.Сейчас аналитики ЦБ видят такую тенденцию. Эльвира Набиуллина пояснила, что если регулятор будет всегда перекрывать лазейки, то неэффективные ограничения будут нарастать.

Набиуллина: влиять на потоки капитала лучше с помощью повышения привлекательности рубля.

Фото и видео: YouTube / Банк России