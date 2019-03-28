Набиуллина: влиять на потоки капитала лучше с помощью повышения привлекательности рубля

Глава ЦБ РФ оценила ситуацию с курсом рубля.

Влиять на потоки капитала и обменный курс лучше с помощью повышения привлекательности рубля, то есть - экономическими, а не административными мерами. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга поделилась глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница выступила по результатам очередного заседания совета директоров. Эксперт призвала коллег ограничивать административные меры инструментами зеркального, ответного характера.

Экономические меры - значит повышать привлекательность рублевых сбережений, создавать стимулы для компаний продавать выручку для оплаты текущих расходов - таких, как налоги и заработные платы, а не брать вместо этого избыточные кредиты. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Специалист добавила, что общественная дискуссия о возможном введении дополнительных мер валютного контроля, валютных ограничений действительно ведется в настоящее время, однако существующие многочисленные меры валютного контроля, которые вводились в 2022 году, ранее сопровождались другими мерами, которые и дали результат.

ЦБ ожидает ускорения перетока средств граждан со счетов на срочные вклады.

Фото и видео: YouTube / Банк России