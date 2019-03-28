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ЦБ ожидает ускорения перетока средств граждан со счетов на срочные вклады

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Эльвира Набиуллина оценила ситуацию со вкладами россиян.

Центробанк России ожидает ускорения перетока денежных средств граждан со счетов на срочные вклады. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга поделилась глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница выступила по результатам очередного заседания совета директоров. Эксперт заметила, что данный прогноз обусловлен дальнейшим повышением привлекательности сбережений в рублях.

На депозитном рынке наблюдается переток средств населения с текущих счетов на срочные вклады. Мы ожидаем ускорения этого процесса благодаря дальнейшему повышению привлекательности рублевых сбережений.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

В ЦБ заявили, что заемщики хотят взять кредит до нового роста ставки.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: срочные вклады, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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