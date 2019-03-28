ЦБ ожидает ускорения перетока средств граждан со счетов на срочные вклады

Эльвира Набиуллина оценила ситуацию со вкладами россиян.

Центробанк России ожидает ускорения перетока денежных средств граждан со счетов на срочные вклады. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга поделилась глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница выступила по результатам очередного заседания совета директоров. Эксперт заметила, что данный прогноз обусловлен дальнейшим повышением привлекательности сбережений в рублях.

На депозитном рынке наблюдается переток средств населения с текущих счетов на срочные вклады. Мы ожидаем ускорения этого процесса благодаря дальнейшему повышению привлекательности рублевых сбережений. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

В ЦБ заявили, что заемщики хотят взять кредит до нового роста ставки.

Фото и видео: YouTube / Банк России