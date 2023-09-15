В ЦБ заявили, что заемщики хотят взять кредит до нового роста ставки

Эльвира Набиуллина оценила ситуацию с кредитами в стране.

Многие заемщики после ощутимого повышения ключевой ставки российским государственным регулятором хотят "запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда" и взять кредит сейчас. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами по итогам заседания совета директоров сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что граждане хотят получить кредит до того момента, пока ставки не увеличились еще сильнее. Эксперт отметила, что более медленная реакция кредитного рынка характеризуется по большей части лагами трансмиссии. В ЦБ видят, что кредитные организации продолжают выдавать денежные средства по кредитам, которые заранее были одобрены потребителям.

Во-вторых, после ощутимого повышения ставки у заемщиков появилось желание запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и взять кредит сейчас, пока ставки не стали еще выше. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина заявила о необходимости жесткой монетарной политики.

Фото и видео: YouTube / Банк России