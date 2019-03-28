Набиуллина заявила о необходимости жесткой монетарной политики

Глава ЦБ рассказала о ситуации в экономике.

Потребуется продолжительный период жесткой монетарной политики в России. Соответствующее заявление журналистам в рамках регулярного брифинга сделала глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница выступила по итогам проведенного заседания совета директоров Центробанка.

Мы обновили макроэкономический прогноз и на его основе уточняем уровень ключевой ставки, который необходим для достижения цели по инфляции в 4% к концу следующего года. В текущих условиях для возврата к цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что Банк России в пятницу, 15 сентября, повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Регулятор вернул сигнал в заявление по ключевой ставке. Эксперты будут оценивать целесообразность дальнейшего повышения показателя на своих ближайших заседаниях.

Центробанк: годовая инфляция в РФ ускорилась до 5,5%.

Фото и видео: YouTube / Банк России