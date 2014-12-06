Центробанк: годовая инфляция в РФ ускорилась до 5,5%

Инфляционное давление усилилось в связи с переносом в цены недавнего ослабления рубля.

По состоянию на понедельник, 11 сентября, годовая инфляция в России ускорилась до 5,5%. В прошлом месяце показатель составил 5,2%. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

В регуляторе подчеркнули, что инфляционное давление усилилось в связи с переносом в цены недавнего ослабления рубля. Средний показатель роста цен за последние 3 месяца составил 9,0% с поправкой на сезонность в пересчёте на год. Показатель базовой инфляции за этот же промежуток времени вырос до 8,4%.

Также представители ЦБ обратили внимание на то, что увеличение инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. При этом увеличение внутреннего спроса превосходит возможности расширения выпуска.

Видео: YouTube / Банк России