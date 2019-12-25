Глава ЦБ РФ рассказала о том, что регулятор работает над вопросом.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина высказалась за снижение максимальной ставки по микрозаймам. Такую позицию национального регулятора чиновница высказала на пленарном заседании в Государственной Думе. Она напомнила, что сейчас уровень ставки установлен на 1%.

Мы думаем, что действительно настала пора, может быть, снизить максимальную ставку кредитов по микрофинансовым организациям. Мы это делали, законы были приняты. Думаю, что пора это сделать. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что в июле 2019 года в России заработало ограничение ежедневной процентной ставки – 1% ежедневно. Данный механизм актуален в первую очередь актуально для займов "до зарплаты". Полная стоимость выдаваемого кредита для потребителя составит не более 365%.

Набиуллина: ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют.

Фото и видео: Госдума России