Набиуллина выразила надежду на продажу банка "Открытие" до конца года

Глава ЦБ РФ рассказала о том, что оценка стоимости банка еще не завершена.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила надежду на продажу банка "Открытие" до конца текущего года. Эксперт со время пресс-конференции, собранной по результатам совета директоров государственного регулятора пояснила, что оценка закончится к середине октября. Таким образом чиновница ответила на вопрос журналистов о том, какова примерная рыночная стоимость данной кредитной организации.

Сейчас давать даже предварительные оценки невозможно, мы ждем к середине октября завершение этой оценки. Мы пока рассчитываем, что до конца года, как предусмотрено законодательством, мы эту сделку осуществим. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что весной 2022 года российские власти приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. С лета текущего года принят закон о том, что Центробанк может продавать акции "Открытия" руководству ВТБ без торгов, но по рыночной стоимости.

ЦБ: речь об изъятии денежных средств недружественных нерезидентов не идет.

Фото и видео: YouTube / Банк России