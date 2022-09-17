ЦБ: речь об изъятии денежных средств недружественных нерезидентов не идет

Эльвира Набиуллина рассказала о "потерянном доходе" инвесторов.

Эльвира Набиуллина сообщила, что речь об изъятии денежных средств недружественных нерезидентов не идет, несмотря на их заморозку. Соответствующее заявление глава Центробанка России сделала в ходе итоговой пресс-конференции по завершению совета директоров государственного регулятора. Эксперт напомнила СМИ о том, что средства из компенсационных фондов будут инвестированы. Однако компетентные органы смогут изъять доходы от инвестирования этих средств.

Там образуется доход, этот доход не начисляется в пользу инвесторов и его можно использовать для компенсации в части потерянного дохода наших инвесторов, у которых заморожены активы. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт добавила, что для того, чтобы такие механизмы работали, нужно предусмотреть законодательную основу. Сейчас этот вопрос находится на обсуждении.

ЦБ будет принимать меры в отношении "маркетинговых" ипотечных ставок от застройщиков.

Фото и видео: YouTube / Банк России