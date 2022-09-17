Эльвира Набиуллина рассказала о том, как компании вводят клиентов в заблуждение.

ЦБ будет принимать меры в отношении "маркетинговых" ипотечных ставок от застройщиков. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции по результатам совета директоров государственного регулятора сделал глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Эксперт пояснила, что говорит о том, что часто компании предлагают клиентам ставку, близкую к нулю процентов. Однако на самом деле это означает, что клиенту предлагают приобрести жилье по сильно завышенным ценам.

И потом за счет этой завышенной стоимости застройщик делится какой-то единоразовой компенсацией с банком. И мы сейчас будем принимать меры, потому что это введение в заблуждение заемщиков. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Чиновница добавила, что ставки по ипотеке в том случае, если они не субсидированные, не могут быть ниже существующих ставок по долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ). На текущий момент ставка ОФЗ с погашением через 10 лет составляет 9,09%, через 18 лет - 9,15%.

ЦБ РФ считает необходимым четко установить ответственность инвестиционных советников.

Фото и видео: YouTube / Банк России