ЦБ РФ считает необходимым четко установить ответственность инвестиционных советников

Эльвира Набиуллина рассказала о том, что сейчас эти пункты прописаны слабо.

ЦБ РФ считает необходимым более четко установить ответственность инвестиционных советников. Об этом в ходе пресс-конференции по завершению совета директоров государственного регулятора рассказала Эльвира Набиуллина. По мнению чиновницы, на текущий момент фидуциарная ответственность данных специалистов прописана в законе лишь формальным образом.

Требуется дополнительное изменение в законодательство для того, чтобы расширить полномочия, в том числе возможности для инвестиционных советников, более четко установить рамки ответственности. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт пояснила, что к инвестсоветникам в России нет требований по собственным денежным и имущественным средствам. В том случае, если от деятельности этих специалистов клиент понесет убытки и сможет это доказать, что ущ6рб нанесли именно советы советника, то данные убытки "некому возместить".

Набиуллина пока не видит оснований снова надевать броши.

Фото и видео: YouTube / Банк России