Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пока не видит оснований снова надевать броши. Об этом чиновница рассказала на пресс-конференции, созванной по итогам проведенного совета директоров государственного регулятора. Спикер ответила на соответствующий вопрос от одной из журналисток.
Что касается брошей, я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Напомним, что ранее председатель регулятора России ранее традиционно выступала после каждого совета директоров с новой брошью на пресс-конференциях. Таким образом Эльвира Набиуллина посылала определенные сигналы рынку. Эта традиция прекратилась с марта 2022 года.
ЦБ надеется, что появится больше ясности касательно нового бюджетного правила.
Фото и видео: YouTube / Банк России
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