Эльвира Набиуллина снова нарушила свою традицию в украшениях.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пока не видит оснований снова надевать броши. Об этом чиновница рассказала на пресс-конференции, созванной по итогам проведенного совета директоров государственного регулятора. Спикер ответила на соответствующий вопрос от одной из журналисток.

Что касается брошей, я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что ранее председатель регулятора России ранее традиционно выступала после каждого совета директоров с новой брошью на пресс-конференциях. Таким образом Эльвира Набиуллина посылала определенные сигналы рынку. Эта традиция прекратилась с марта 2022 года.

ЦБ надеется, что появится больше ясности касательно нового бюджетного правила.

Фото и видео: YouTube / Банк России