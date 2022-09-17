  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:50
92
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Набиуллина пока не видит оснований снова надевать броши

0 0

Эльвира Набиуллина снова нарушила свою традицию в украшениях.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пока не видит оснований снова надевать броши. Об этом чиновница рассказала на пресс-конференции, созванной по итогам проведенного совета директоров государственного регулятора. Спикер ответила на соответствующий вопрос от одной из журналисток.

Что касается брошей, я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что ранее председатель регулятора России ранее традиционно выступала после каждого совета директоров с новой брошью на пресс-конференциях. Таким образом  Эльвира Набиуллина посылала определенные сигналы рынку. Эта традиция прекратилась с марта 2022 года.

ЦБ надеется, что появится больше ясности касательно нового бюджетного правила.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: брошь, центробанк, экономика, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии