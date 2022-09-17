В ЦБ рассказал о причинах покупки-продажи иностранной валюты.

ЦБ надеется, что появится больше ясности касательно нового бюджетного правила. Соответствующее заявление Эльвира Набиуллина сделал в ходе выступления на пресс-конференции, созванной по итогам совета директоров государственного регулятора. Чиновница напомнила СМИ о том, что возобновление покупок иностранной валюты возможно только в рамках существующего в РФ бюджетного правила. Речь идет о зеркалировании финансовых операций.

Это компетенция правительства, какое бюджетное правило будет вводиться, оно сейчас обсуждается. Мы надеемся, что будет больше ясности касательно бюджетного правила. Мы поддерживаем его введение. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин уточнил, что бюджетное правило - это не просто про покупку валюты, а про приобретение иностранной валюты в том случае, если нефтегазовые доходы превышают базовый уровень. Если показатели ниже, то происходит продажа валюты.

ЦБ: России всегда будет возможна свободная конвертация валют в рубли.

Фото и видео: YouTube / Банк России