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Набиуллина: трансформация экономики потребует временно чуть большую инфляцию, чем 4%

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Глава ЦБ РФ рассказал о совместной работе с Минфином.

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что трансформация экономической системы страны потребует временно чуть большую инфляцию, чем заявленные целевые 4%. Соответствующей информацией чиновница поделилась в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт приняла участие в съемках специального фильма, посвященного 220-летию министерства финансов РФ. Гостья программы напомнила, что профильное ведомства прямо сейчас обсуждает модификацию бюджетного правила.

Для структурной перестройки экономики какое-то время нужно будет иметь чуть большую инфляцию, чем наши 4%. 

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

При этом аналитики Банка России уверены в том, что макроэкономическая конструкция страны, которая обеспечила государству работоспособность, обязана сохраниться. Вопрос модификаций обсуждается совместно с Минфином РФ.

Банк России будет активно продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
 

Теги: инфляция, минфин, трансформация, центробанк, экономика, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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