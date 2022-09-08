Эльвира Набиуллина рассказала об эксперименте с цифровыми деньгами.

Банк России будет активно продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля. Соответствующее заявление сделала глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина в ходе интервью для специального фильма, посвященного 220-летию российского министерства по финансам. Картина выйдет в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт назвала цифровые денежные средства желаемой альтернативой частным стейблкоинам. По ее словам, в стране множество кредитных организаций стремится участвовать в эксперименте по вводу цифрового рубля. Это тестирование в РФ продлится до 2023 года.

Мы будем активно продвигать возможность трансграничных расчетов, используя цифровой рубль. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

По данным чиновницы, со следующего года аналитики ЦБ РФ приступают проведению отдельного вида операций в ограниченных размерах. Реализовать эту задачу нужно для дальнейшего постепенного ввода цифрового рубля во внутренний оборот.

Сбер: половина кредитов малому бизнесу в СЗФО приходится на госпрограммы.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live