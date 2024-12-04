Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного человека

Высокая инфляция как температура у больного человека, на ее фоне экономический рост страны не может быть устойчивым. Соответствующее заявление сделала глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на XV инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Чиновница из государственного финансового регулятора отметила, что совместно с правительством ЦБ работает над задачей, чтобы рост показателей был действительно устойчивым и базировался на увеличении потенциала.

Это как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию - короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело. Инфляция это как высокая температура у человека и признак некоторых болезней. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ: ключевая ставка позволила предотвратить вхождение в инфляционную спираль.

Фото и видео: Вконтакте / Новости RT на русском