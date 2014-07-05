ЦБ: ключевая ставка позволила предотвратить вхождение в инфляционную спираль

Эльвира Набиуллина напомнила, что инфляция в РФ так и не снижается.

Ключевая ставка является мощным инструментом государственного финансового регулятора для борьбы с инфляцией. Эта мера позволила предотвратить вхождение показателей в инфляционную спираль. Соответствующее заявление сделала глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на XV инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". По мнению чиновницы из государственного финансового регулятора, существующие меры помогут избежать властям входа в инфляционную спираль. Она отметила, что инфляция пока что в стране так и не начала снижаться.

При остальных факторах, большинство из которых были очень проинфляционными в этом году, начиная от состояния рынка труда и заканчивая санкциями, которые влияют и на эти факторы, влияют и на быстрый рост спроса, где-то - на ограничение импорта, на предложение товаров.... Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Новости RT на русском