Набиуллина сравнила изменение денежно-кредитной политики с одеждой по сезону

По ее словам, правильно выбранная денежно-кредитная политика помогает не замерзнуть и не перегреться.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что изменение денежно-кредитной политики (ДКП) можно сравнить с выбранной по сезону одеждой. По ее словам, правильный выбор помогает на замерзнуть и не перегреться.

Поэтому сейчас время повышения ставки в ответ на изменившиеся обстоятельства и рост инфляции, - сказала глава регулятора во время заседания в Госдуме.

Напомним, что Банк России 11 июня повысил ключевую ставку до 5,5% годовых. При этом регулятор считает, что ключевая ставка может быть еще повышена на ближайших заседаниях.

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