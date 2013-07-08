Набиуллина сравнила изменение денежно-кредитной политики с одеждой по сезону

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что изменение денежно-кредитной политики (ДКП) можно сравнить с выбранной по сезону одеждой. По ее словам, правильный выбор помогает на замерзнуть и не перегреться.
Поэтому сейчас время повышения ставки в ответ на изменившиеся обстоятельства и рост инфляции, - сказала глава регулятора во время заседания в Госдуме.
Напомним, что Банк России 11 июня повысил ключевую ставку до 5,5% годовых. При этом регулятор считает, что ключевая ставка может быть еще повышена на ближайших заседаниях.
Видео: YouTube / Россия 24
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