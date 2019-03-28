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Набиуллина спрогнозировала более умеренные темпы роста экономики во II полугодии

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Глава ЦБ РФ оценила показатели экономики страны.

Центральный банк России ожидает, что темпы роста отечественной экономической системы во втором полугодии 2023 года будут более умеренными. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга поделилась глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница выступила по результатам очередного заседания совета директоров.

Мы ожидаем, что во втором полугодии темпы роста будут более умеренными.

Эльвира Набиуллана, глава ЦБ РФ

Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: центробанк, экономика, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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