Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых

Показатель стал максимальным с весны 2022 года.

В пятницу, 15 сентября, совет директоров ЦБ РФ принял решение поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. Об этом свидетельствует пресс-релиз на сайте регулятора.

Показатель стал максимальным с весны 2022 года. Ключевая ставка отражает минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим кредитным учреждениям на неделю и под который принимаются средства на депозиты. Размер ставки непосредственно связан с уровнем инфляции в стране.

Напомним, что что последний раз решение о повышении ключевой ставки ЦБ вынес 15 августа 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что ЦБ всеми силами пытается решить проблему заблокированных активов инвесторов.

Видео: YouTube / Банк России