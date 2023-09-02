Набиуллина: ЦБ всеми силами пытается решить проблему заблокированных активов инвесторов

Глава Центробанка РФ рассказала о том, что специалисты пытаются решить вопрос.

Банк России всеми силами пытается решить проблему заблокированных финансовых и имущественных активов за рубежом и понимает важность и болезненность этой проблемы. Соответствующее заявление в рамках панельной сессии государственного регулятора на конференции "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра" сделала глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

Мы гордились, что появился массовый инвестор, и он через несколько лет оказался в ситуации с заблокированными активами. Мы всеми силами пытаемся решить эту проблему, обсуждаем разные варианты. Понятно, что не от нас зависит, но мы понимаем, насколько решение этой проблемы важно для развития финансового рынка. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт пояснила, что Центробанк и министерство по финансам России совместно готовят механизм обмена замороженных активов с иностранцами, однако переговоры с зарубежными регуляторами и инвесторами не ведутся.

Набиуллина: российский экспорт оказался под двойным давлением санкций и конъюнктуры рынка.

Фото и видео: Банк России