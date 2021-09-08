Набиуллина: российский экспорт оказался под двойным давлением санкций и конъюнктуры рынка

Глава ЦБ России рассказала о внешних условиях для экономических показателей России.

Рост показателей глобальной экономики замедляется, что приведет к удешевлению российского экспорта продукции. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами, созванной по завершению заседания Совета директоров государственного финансового регулятора, сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Эксперт напомнила о том, что экспорт товаров теперь остается сразу под двойным давлением. Речь идет о западных санкциях и конъюнктуре. Рост импорта обуславливает также и динамику курса рубля в 2023 году.

Темпы роста мировой экономики замедляются, это отражается в ценах на товары российского экспорта: газ, уголь, удобрения дешевеют на глобальном рынке. Российский экспорт находится под двойным давлением: и санкций, и экономического цикла. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина заявила, что ипотека от застройщика несла системные риски для рынка.

Фото и видео: YouTube / Банк России