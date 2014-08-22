Набиуллина заявила, что ипотека от застройщика несла системные риски для рынка

Глава ЦБ РФ рассказала об отсутствии системных рисков.

Ипотека от застройщика несла системные риски для рынка, но программы таких ипотечных кредитов почти остановились. Об этом сообщила в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами, созванной по итогам очередного заседания совета директоров государственного регулятора, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Эксперт уточнила, что в настоящее время государственный регулятор не видит никаких системных рисков в новых маркетинговых ипотечных схемах. Сейчас обеспокоенности по разрыве в стоимости недвижимости в первичном и вторичном рынке нет.

На наш взгляд, основной вклад в этот разрыв вносили программы ипотечных кредитов от застройщиков. Они практически сейчас остановились, и поэтому какого-то дополнительного стимула для этого разрыва мы не видим. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эльвира Набиуллина пояснила, что Банк России считает текущие темпы роста ипотеки очень высокими. Однако параметры льготной ипотеки определяет федеральное правительство, но в Центробанке готовы обсудить с коллегами из кабинета министров возможные изменения.

Никого не будут загонять в цифровой рубль насильно, заявила Набиуллина.

Фото и видео: YouTube / Банк России