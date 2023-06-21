Глава ЦБ отметила, что развитие фондового рынка "нужно именно сейчас, в период структурной трансформации".

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина считает недопустимым откладывать развитие фондового рынка до лучших времен. Об этом она заявила на выступлении в Совете Федерации.

Набиуллина отметила, что российская экономика переживает сложный этап. По ее словам, турбулентность прошлого года и уход инвесторов из недружественных стран затормозили развитие фондового рынка. Глава регулятора считает, что развитие фондового рынка "нужно именно сейчас, в период структурной трансформации". Он также добавила, что компаниям надо расширяться и строить долгосрочные планы.

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ подготовил концепцию развития банков с базовыми лицензиями.

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