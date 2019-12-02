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Набиуллина считает, что россиянам должно быть выгодно хранить сбережения в рублях

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Чиновница объяснила свою позицию в эфире российского телеканала.

Набиуллина считает, что россиянам должно быть выгодно хранить сбережения в рублях. Это связано с тем, что россияне в основном зарабатывают и тратят в рублях. Об этом спикер рассказала во время эфира на телеканале "Россия 24".

Мы считаем, что населению должно быть выгодно хранить средства в национальной валюте

заметила глава Центробанка

Для того, чтобы это обеспечить, экономика должна показать низкую инфляцию. Также население страны должно иметь низкие инфляционные ожидания в долгосрочной перспективе. Тогда у рубля не будет снижаться покупательная способность. Чиновники работают над тем, чтобы инфляция находилась под контролем у государства и ЦБ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Эльвира Набиуллина объяснила укрепление рубля.

Видео: YouTube/Наука 2.0

Теги: рубль, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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