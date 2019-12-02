На национальную валюту положительно влияют иностранные капиталы.

Эльвира Набиуллина объяснила укрепление рубля притоком инвестиционного капитала в Россию. Глава Центробанка считает, что этот параметр стал основным для национальной валюты. Об этом спикер рассказала во время эфира на телеканале "Россия 1".

По словам чиновницы, сейчас финансисты ищут более доходные бумаги и вложения. Они обратили внимание на страны с формирующимися рынками. Набиуллина объяснила, что к таким государствам можно причислить и Россию. На данный момент приток иностранного капитала в страну к октябрю составил 233 млрд рублей. Они направились в облигации федерального займа (ОФЗ). В этом году в страну стали возвращаться нерезиденты в ОФЗ. Доля зарубежных инвестиций выросла до 37% с 19%.

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