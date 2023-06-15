Она подчеркнула, что российские предприятия быстро адаптировались к новым условиям.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала о развитии российской экономики. Об этом она заявила на ПМЭФ.

По ее словам, экономика страны развивалась по сценарию ускоренной адаптации. Набиуллина подчеркнула, что российские предприятия быстро адаптировались к новым условиям. Речь идет о сценариях развития ситуации в мире и в российской экономике, которые представил Центробанк в прошлом году.

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ может ужесточить макропруденциальные лимиты по кредитам физлицам.

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