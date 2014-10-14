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Набиуллина рассказала о дискуссии по объединению ДМС и ОМС в одну систему

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Глава ЦБ рассказала о том, что вопрос находится на раннем этапе обсуждений.

Дискуссия по объединению обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС и ДМС) в одну систему пока что находится на раннем этапе обсуждения. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая по завершению заседания совета директоров.

Такая дискуссия требует серьезного взвешивания всех плюсов и минусов, наверное, есть и плюсы от этого, но на наш взгляд, рынок ДМС очень активно развивается. Будем участвовать дальше в этой дискуссии. 

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что российское министерство по финансам качестве одной из задач в рамках стратегии развития отечественного финансового рынка до 2030 года обозначил в планах объединение обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС и ДМС) в единую систему.

В Центробанке предупредили о рисках разрешения криптовалют.

Фото и видео: YouTube / Банк России

 

Теги: дмс, здравоохранение, омс, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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