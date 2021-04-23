Набиуллина: пик инфляции еще не пройден

Глава ЦБ рассказала о ситуации с показателями инфляции по стране.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пик инфляции в России еще не пройден. По информации от чиновницы, сейчас этот показатель вышел на плато, которое ожидаемо продлится до конца второго квартала 2021 года. Такие сведения спикер огласила во время пресс-конференции.

Мы повысили краткосрочную оценку траектории инфляции. Если раньше мы считали, что годовая инфляция достигнет пика в марте и далее будет последовательно снижаться, то сейчас ожидаем сохранения годовой инфляции на плато вблизи значений первого квартала до середины года. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что 23 апреля Центробанк также повысил ключевую ставку второй раз подряд. Показатель вырос на 0,5 процентного пункта и составил 5 процентов годовых. Такое решение приняли представители совета директоров по итогам заседания.

Аналитики ожидают роста ключевой ставки до 5% уже в пятницу.

Видео: YouTube / Банк России