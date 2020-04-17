Центробанк не будет вводить мораторий на вклады населения

Набиуллина отметила, что это невозможно ни юридически, ни правовым образом.

Эльвира Набиуллина опровергла возможность введения Центробанком моратория на вклады населения. На онлайн-конференции 17 апреля поднялся вопрос о том, что после введения налога на проценты от доходов по крупным вкладам россияне начали снимать свои вклады и бояться невозможности их использования.

Набиуллина заверила, что оснований для таких беспокойств нет. Ввести подобное ограничение было невозможно ни посредством Гражданского кодекса, ни засчет банковского законодательства. Также, отметила глава Центробанка, в этом нет необходимости, поскольку у ЦБ все в порядке с ликвидностью системы и с фондированием.

У нас сейчас так называемый структурный профицит ликвидности банковской системы на уровне 2,5 триллионов рублей, у банков есть еще и около 7 триллионов рублей рыночного обеспечения, и под это они всегда могут привлечь деньги на рынке или у Банка России. Мы всегда предоставляем ликвидность столько, сколько нужно. Эльвира Набиуллина.

Ранее сообщалось, что ЦБ планирует снизить ключевую ставку.

Видео: Youtube/Банк России