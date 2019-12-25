Центральный банк рассмотрит несколько вариантов развития экономической ситуации.

ЦБ планирует снизить ключевую ставку. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что вопрос снижения ключевой ставки будет рассмотрен на ближайшем заседании совета директоров Центрального банка. При этом сама Набиуллина считает, что повышение ключевой ставки — маловероятный сценарий.

Глава регулятора также рассказала, что Центральный банк рассмотрит несколько вариантов развития экономической ситуации. Это даст понимание — есть ли пространство для смягчения денежной и кредитной политики в стране.

Ранее Путин рассказал о необходимости санации банков.