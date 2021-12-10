Набиуллина: осуществить энергопереход в российской экономике будет нелегко

Глава Центробанка РФ объяснила, какие преимущества имеет инвестиционный бизнес.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что осуществить энергетический переход в российской экономике будет нелегко. Такую позицию специалист высказала коллегам в рамках международного экспертного форума "Сделано в России". Спикер уточнила, что климатическая повестка на данный момент открывает для инвестиционной бизнес-индустрии большие возможности по получению финансирования на гораздо улучшенных условиях.

Климатическая повестка, энергетический переход. С учетом структуры нашей экономики мы все понимаем, что это будет нелегко, но для инновационного бизнеса это открывает где-то даже больше возможностей по получению финансирования на лучших условиях. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

.Набиуллина: внедрение цифровых валют облегчит в будущем трансграничные платежи.

Фото и видео: YouTube / Россия 24