Набиуллина: особое опасение ЦБ вызывает вероятность закрепления инфляционных ожиданий населения

ЦБ РФ серьёзно обеспокоен вероятностью закрепления инфляционных ожиданий на повышенных уровнях у граждан страны. Такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.
О рисках для прогноза: их баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Особое опасение вызывает возможное закрепление инфляционных ожиданий на повышенном уровне, что создает вторичные эффекты для инфляции.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Также руководитель отметила, что нельзя недооценивать и геополитические риски, а также возможность ещё более глобального кризиса мировой экономики. Плачевная ситуация отразится на экспорте и динамике валютного курса РФ, добавила она.
Ранее Набиуллина спрогнозировала более умеренные темпы роста экономики во II полугодии.
Видео: YouTube / Банк России
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