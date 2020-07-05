Набиуллина: особое опасение ЦБ вызывает вероятность закрепления инфляционных ожиданий населения

Также руководитель отметила, что нельзя недооценивать и геополитические риски.

ЦБ РФ серьёзно обеспокоен вероятностью закрепления инфляционных ожиданий на повышенных уровнях у граждан страны. Такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.

О рисках для прогноза: их баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Особое опасение вызывает возможное закрепление инфляционных ожиданий на повышенном уровне, что создает вторичные эффекты для инфляции. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Также руководитель отметила, что нельзя недооценивать и геополитические риски, а также возможность ещё более глобального кризиса мировой экономики. Плачевная ситуация отразится на экспорте и динамике валютного курса РФ, добавила она.

Ранее Набиуллина спрогнозировала более умеренные темпы роста экономики во II полугодии.

Видео: YouTube / Банк России