Ранее эксперты заявили, что глобальный спрос на нефть может снизиться на 150-200 тысяч баррелей в сутки.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что в российском Центробанке оценили влияние коронавируса на экономику. Об этом сообщает ТАСС.

Набиуллина оценила влияние коронавируса на российскую экономику.

"Ситуация с коронавирусом отражается как на экономике отдельных стран, так и мира в целом", —сказано в сообщении.

Набиуллина отметила, что в настоящее время влияние коронавируса на экономику совершенно незначительное. Однако ранее эксперты заявили, что из-за вспышки китайского вируса по всему миру глобальный спрос на нефть может снизиться на 150-200 тысяч баррелей в сутки.

Ранее Piter.tv показывал, как госпитализировали заболевшего с подозрением на коронавирус.

Видео:ITV News