Набиуллина: будущее международных расчетов за региональными платежными платформами

По ее словам, в платежной инфраструктуре происходят серьезные изменения.

Будущее международных расчетов за региональными платежными платформами. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ.

По ее словам, в платежной инфраструктуре происходят серьезные изменения. Глава ЦБ подчеркнула, что сейчас наблюдается активное движение многих стран по созданию региональных платформ платежей. Она добавила, что должна происходить интеграция России в мировую финансовую систему.

Ранее Набиуллина рассказала о развитии российской экономики.

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