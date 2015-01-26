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Набиуллина: будущее международных расчетов за региональными платежными платформами

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По ее словам, в платежной инфраструктуре происходят серьезные изменения.

Будущее международных расчетов за региональными платежными платформами. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ.

По ее словам, в платежной инфраструктуре происходят серьезные изменения. Глава ЦБ подчеркнула, что сейчас наблюдается активное движение многих стран по созданию региональных платформ платежей. Она добавила, что должна происходить интеграция России в мировую финансовую систему.

Ранее Набиуллина рассказала о развитии российской экономики.

Видео: ПМЭФ-2023
 

Теги: платежи, центробанк россии, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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